Dolar, Euro ve Sterlin, TL karşısında rekor kırdı
Türk Lirası’nın dövizin karşısında yaşadığı ciddi değer kaybı, her geçen gün devam ediyor.
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Türk Lirası’nın dövizin karşısında yaşadığı ciddi değer kaybı, her geçen gün devam ediyor.
Türk lirası güne yüzde 0,8 civarında değer kaybıyla başladı ve gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında tarihin en düşük değerlerine geriledi.
Dolar 8,59 TL’den işlem görerek rekor kırdı. Dolar, en sonra Kasım ayında 8,58 ile tarihi zirvesini görmüştü.
Sterlin ise tüm zamanların rekorunu kırarak 12,13’e ulaştı.
Euro, 10,42 ile tüm zamanların zirvesine çıktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı Mart’ta görevden almasından bu yana TL yüzde 16 civarında değer kaybettiği belirtildi.
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