“Dokunmaya korkuyordum, hayatımın parçası oldu”

Batuhan BORAKAN

16 yaşındaki Onur Ulaş, 2020 yılından beridir atlara ve at yarışlarına gönül vermiş, ‘Jokey’ olma yolunda ilerliyor…

Ulaş, “Her sabah 06.00’da uyanıp atımla ilgilenmeye başlıyorum. Onun ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra okuluma gidiyorum, okuldan döndükten sonra Kıbrıs Atlı Spor Kulübü’ne gidip antrenman yapıyorum” diyor…

Onur Ulaş ‘Bu spora nasıl başladın?’ sorusuna, “Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY) Başkanı Bahir Çetinkaya sosyal medya hesabı üzerinden Alayköy’de bulunan eski hipodrom da toplanma çağrısı yapmıştı. Bende o paylaşımı görüp merakımdan oraya gittim. Orada bulunan at binici abilerim bana bu sporu yapmam için boyumun ve kilomun iyi olduğunu söylediler, bende heves edip o gün bu sporla tanıştım” yanıt verdi.

Bu sporla tanışmadan önce atlara dokunmaktan korktuğunu belirten Ulaş, “İyi ki bu spora başladım, hayatımın bir parçası oldu” dedi.

Ulaş, Kıbrıs’ın kuzeyinde tam teşekküllü bir hipodrom olmadığına da dikkat çekerek, “KTAY’ın girişimiyle Alayköy’de kendi imkanlarımızla bir hipodrom yaptık fakat bu yeterli değil” şeklinde konuştu.