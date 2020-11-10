Doğu’nun vedası yasa boğdu
İş insanı Mehmet Salih Doğu’nun zamansız vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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İş insanı Mehmet Salih Doğu’nun zamansız vedası ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Yakalandığı hastalıkla bir süredir mücadele eden 75 yaşındaki Mehmet Salih Doğu, yaşamını yitirdi.
Sanpa Ltd ve Lapethos Hotel’in kurucusu iş insanı Mehmet Salih Doğu hayatını kaybetti.
Mehmet Salih Doğu’nun cenazesi yarın saat 12.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
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Etiketler : Mehmet Salih Doğu