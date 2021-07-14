Doğum günü partisi için uyuşturucu aldılar

Girne’de meydana gelen ‘uyuşturucu madde tasarrufu’ suçundan tutuklanan O.S., ile İ.O., mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, 12 Temmuz tarihinde zanlı O.S.’nin kaldığı eve yapılan baskında tasarrufunda içerisinde uyuşturucu olan sarma bir adet sigara bulunduğunu söyledi.

Mehmet Bayram, zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada asıl ikametgâhının Gönyeli’de olduğunu tespit ettiklerini, Girne’deki evi üç günlüğüne kiraladığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının Gönyelideki evinde arama yapıldığını, zanlı İ.O.’nun da evde olduğunu açıkladı.

Mehmet Bayram, tutuklanan zanlıların ifadelerinde geçtiğimiz cumartesi günü doğum günü partisi için ev kiraladıklarını, partide tanımadıkları bir şahıstan uyuşturucu aldıklarını söylediklerini aktardı. Mehmet Bayram, ele geçirilen uyuşturucuların devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)