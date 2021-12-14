Doğu Akdeniz’de sondaj başlıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Natasa Pilidou, Exxon Mobil - Katar Enerji ortaklığında “Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinin onuncu parselindeki” sondajın önümüzdeki hafta başlarında başlamasının beklendiğini söyledi.

Pilidou, bölgedeki gazın tam miktarını bilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu tespitin Exxon Mobil - Katar Enerji’nin üzerinde çalıştığı çeşitli senaryoları değerlendirmesine yardımcı olacağını da ifade eden Natasa Pilidou, bu senaryoların Mısır'a olası doğal gaz ihracatı veya Kıbrıs'ta bir sıvılaştırma terminali inşa etme olasılığı ile ilgili olduğunu belirtti.



Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Exxon Mobil / Katar Petroleum ortaklığının Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki araştırmasına atıfta bulunarak, ABD ve Katar'ın beşinci parselde Türk kıta sahanlığına girmeme sözü verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu “Türk kıta sahanlığına” Türkiye'nin izni olmadan kimsenin giremeyeceğini söyledi.