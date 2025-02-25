Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği genel kurulu cuma günü

Öldürülen eşeklerle ilgili 4 kişi tutuklandı

“Zeytin sektörünün geliştirilmesi için denetim önemli, analizlerin düzenli şekilde yapılması gerekiyor”

"Uluslararası sularda yüzen gemiler neden duruldu, yükleri neydi, kimin hesap hareketlerinde acayip şeyler oldu?"