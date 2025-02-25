Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği genel kurulu cuma günü
KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (KKTC DAAK) Olağan Genel Kurulu cuma günü saat 18.30’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde yapılıyor.
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KKTC Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (KKTC DAAK) Olağan Genel Kurulu cuma günü saat 18.30’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde yapılıyor.
Genel kurulda bütçenin görüşülüp, aklanmasının ardından başkan seçilecek.
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