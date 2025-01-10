Doğa İlkokulu öğrencilerinden çevreye duyarlı piyes gösterisi

Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Ağaç ve Orman Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerle çevre bilincini kutladı.

Tören, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarla başladı. 1. sınıf öğrencilerinin doğanın değerini vurgulayan bir piyes sahnelemesi etkinliğe renk kattı. Ardından, "Kuzey Kıbrıs’ın Bereketi" adlı şiir okunarak çevre sevgisi dile getirildi. Program, okul korosunun "Tohumlar Fidana" şarkısını seslendirmesiyle sona erdi.

Tören, hem öğrencilere hem de velilere keyifli anlar yaşatırken çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulundu.