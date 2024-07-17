Doç. Dr. Topcu: “Yaz aylarında çocukları fiziksel aktiviteye teşvik edin”

Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği (KTFAD) Başkanı Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, yaz aylarında çocuklarda fiziksel aktivite seviyesinin düşme eğiliminin olumsuz etkilerine işaret ederek, ebeveynlerin çocuklarını fiziksel aktiviteye teşvik etmesini önerdi.

KTFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu, özellikle yazı evde geçiren çocuklarda fiziksel aktivite seviyesinin düşme eğiliminde olduğunu belirterek, bunun çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği uyarısında bulundu.

“Çok sayıda araştırma çocuklarda vücut kitle indeksinin yaz aylarında diğer mevsimlere göre daha fazla arttığını ortaya koymuştur. Aşırı kilo alımı çocuklarda obeziteye ve beraberinde metabolik, kardiyovasküler, solunum ve zihinsel sorunlara yol açabilmektedir.” diyen Topcu, bu nedenle yaz aylarında fiziksel aktiviteyi artırmak için daha bilinçli olmanın çocukların sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Özellikle sıcak havalarda fiziksel aktivite esnasında bol su içmenin önemini unutmayın”

Sıcak havalarda fiziksel aktivite esnasında bol su içmenin önemine vurgu yapan Topcu, yaz boyunca çocukları aktif tutabilmek için yapılabilecekleri de sıraladı.

Fiziksel olarak aktif olma alışkanlığının çocuklara aşılanması gerektiğini belirten Topcu, okul döneminde çocukların daha aktif olduğunu kaydederek, yaz aylarında da hareket etmeleri için kamp, yürüyüş, yüzme gibi rutinler oluşturulması gerektiğini aktardı.

Sıcakta yapılan yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin sağlık açısından riskine de işaret eden Topcu, ada şartlarındaki en uygun seçeneğin su aktiviteleri olduğunu belirtti. Topcu, su aktivitelerinin mümkün olmadığı hallerde kapalı mekan aktivitelerinin tercih edilmesini önerdi.

“Ekran başında geçirilen süreye sınırlar koyun.” diyen Topcu, ekran başında geçirilen süre sınırlanmazsa fiziksel inaktivitenin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Çocukların etrafta başka çocuklar varken aktif olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu da söyleyen Topcu, ebeveynlerin çocuklarına arkadaş ortamı yaratmasını tavsiye etti.

Ebeveynlere “Tabii ki doğru rol model olun.” çağrısında da bulunan Topcu, “Siz de ekran temelli aktivitelerden (TV, telefon, tablet gibi) uzaklaşarak düzenli egzersiz ve spor yapın. Çocuğunuzla birlikte veya onsuz yapacağınız bu düzenli rutin çocuğun fiziksel aktivitenin önemi konusunda doğru mesajı almasını sağlayacaktır. Aksi takdirde ‘sen yapmıyorsun, ben neden yapıyorum’ mesajı daha kolay bir seçenek halini alabilir.” ifadelerini kullandı.