Doç. Dr. Nazım Beratlı'yı kaybettik

Devrim DEMİR

Öğretim üyesi, yazar, Doç.Dr. Nazım Beratlı bu sabah kontrol amaçlı gittiği Cengiz Topel Hastanesi'nde ağırlaşarak kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

Kalp rahatsızlığı olan ve uzun zaman önce by pass ameliyatı olan Beratlı’nın ölümü üzüntü yaratırken, doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rasım Enar YENİDÜZEN’e konuştu.

Bir süredir sağlığı ile ilgili sıkıntı yaşadığını ve dün rahatsızlanarak kendisine bilgi verdikten sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne başvurduğunu kaydeden Dr. Enar, “Anjiyo olduktan sonra taburcu oldu dün görmüştüm ağır bir tablodaydı” dedi. Beratlı’nın kalp yetmezliği olduğunu ifade eden Enar, dün gün boyu takibini yaptığını yatması için onu ikna edemediğini söyledi.

“EKG çekilirken kalbi durdu”

YENİDÜZEN'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rasım Enar, bu sabah Nazım Beratlı’nın kendisini arayarak Cengiz Topel Hastanesi Acil Servisi'ne gittiğini kaydetti. Durumunu iyi gözlemlemediğini ifade eden Dr. Enar, “EKG çekilirken kalbi durdu, bir ara döner gibi oldu ancak müdahaleye cevap vermedi. Ani kalp durması sonucu bugün Nazım Beratlı’yı kaybettik, çok üzgünüm” dedi.

Nazım Beratlı kimdir?

Şair, yazar, Hekim... 1952, Lefke / Kıbrıs doğumlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu. Üç yıl süre ile Kıbrıs’ta Pratisyen hekim olarak çalıştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı eğitimini Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi’nde 1986 yılında tamamlayarak, Kıbrıs’a döndü. İstanbul’daki yükseköğrenim öğrenciliği yıllarında, Kıbrıs, Gençlik, İlerici Yurtsever Gençlik gibi haftalık siyasi gençlik gazeteleri ile günlük Politika gazetesinde köşe yazıları yayımlayarak, kalemle ve araştırma ile ilişkisini sürdürdü. Şimdiye dek yayımlananlardan başka beş adet çalışması daha vardır.

Doç. Dr. Nazım Beratlı bir dönem Yenidüzen Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmıştı.