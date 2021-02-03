Dizdarlı: "Taksitli kapanma fayda etmeyecek"

Emekli Başhekim, Dr. Bülent Dizdarlı, 'taksitli' şekilde yapılan 21 günlük kapanmanın fayda etmeyeceğini söyledi, tam kapanmaya işaret etti.

Dizdarlı, 21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne daha ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Adil olmayan bu kapanmayla yol alınamayacağını da kaydeden Dizdarlı, "Maalesef 7+7+7=21 etmeyecek. Çünkü tıp aritmetiğe uymaz. Taksitli kapanma zamanı kötü kullandırıyor" dedi.

Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 21 GÜN TAKSİTLİ KAPANMA FAYDA ETMEYECEK.

Maalesef 7+7+7= 21 etmeyecek .

Çünkü tıp, aritmetiğe uymaz

21 gün kapanmayı , 3 taksitte yaparsak beklenen faydayı istediğimiz ölçüde göremeyeceğiz.

Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor.

Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız

Tam kapanma şart

21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne ihtiyaç var