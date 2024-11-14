"Diyabetli bireyler yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmeli"

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Hidayet Ağören, diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve aynı diyabeti olmayan bireylerde olduğu gibi diyabetli bireylerin de yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Ağören, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, insülini keşfederek diyabet hastası milyonlarca kişinin yaşamını kurtaran Dr. Fredrick Bantig‘in doğum günü anısına 14 Kasım gününün “Dünya Diyabet Günü” olarak kutlanmasına karar verildiğini belirtti.

Obezite, dengesiz beslenme, hareketsiz yaşam, aile öyküsü, nüfusun yaşlanması, hızlı kentleşme ve stres dünyada diyabet epidemisinin artışından sorumlu en önemli nedenler olduğunu kaydeden Ağören, diyabet yönetiminde ekip çalışmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Ağören, “Ekip üyeleri olan hekim, diyetisyen, hemşire ve diğer sağlık çalışanları uzmanlık alanları ile ilişkili olarak tedaviye destek verir ve kan şekeri kontrolünün sağlanmasında diyabetli bireylere yardımcı olurlar" ifadelerini kullandı. Ağören, diyabetli bireylerin tanı esnasında ve yaşamları boyunca ihtiyaç olduğunda diyabete yönelik beslenme tedavisi konusunda bilgili ve deneyimli bir diyetisyenden beslenme tedavisi almalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Tıbbi beslenme tedavisi (TBT) diyabet tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Ağören, diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlamak için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve aynı diyabeti olmayan bireylerde olduğu gibi diyabetli bireylerin de yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenip, öğrendiklerini günlük yaşamda uygulamasının sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Ağören açıklamasını “Diyabette beslenme tedavisi kişiye özgü planlanır. Size uygun olan beslenme tedavisini almak için diyabet konusunda tecrübeli bir diyetisyene başvurmayı unutmayın!” şeklinde tamamladı.