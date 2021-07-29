Dışişleri’nden BM’ye "tehdit" gibi çağrı

‘KKTC Dışişleri Bakanlığı’ Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) Kıbrıs’taki görev süresinin altı ay süre ile uzatılmasına ilişkin son kararı anımsattı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının rıza ve onayı yine alınmamıştır” dedi.

Dışişleri, Birleşmiş Milletler’in adanın kuzeyindeki faaliyetlerinin “KKTC makamlarının iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürüldüğünü” savundu, “Makul bir zaman dilimi içinde BM Barış Gücü’nün ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin talebimize olumlu yanıt verilmemesi halinde, iyi niyete dayalı yaklaşımımızı gözden geçirmek zorunda kalacağımızı uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve KKTC arasında “yasal bir düzenleme” istedi.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere de yer verildi:

“BM Güvenlik Konseyi sözkonusu kararında, 27-29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 5+BM gayri resmi görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu yapıcı öneriyi göz ardı etmektedir.”