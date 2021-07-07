Dışişleri Bakanlığı: "Bizden'in alınmamasıyla ilgili gerekli girişimler yapıldı, istişareler sürüyor"

Dışişleri Bakanlığı, Ali Bizden'in Türkiye'ye girişine izin verilmemesi üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını, istişarelerin devam ettiğini açıkladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim eski Koordinatörü Ali Bizden’in 6 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına müsaade edilmemesinin öğrenilmesi üzerine, Bakanlığımız ile Ankara Büyükelçiliğimiz ve İstanbul Başkonsolosluğumuz Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları nezdinde gerekli girişimleri yapmıştır. Vatandaşımızın durumuna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları ile istişare devam etmektedir.