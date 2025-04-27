Direksiyon hakimiyetini kaybetti, hastanenin duvarına çarptı

Mağusa'da günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da bugün saat 01.30'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, EM 070 plakalı aracı ile kuzey istikametine doğru seyreden 29 yaşındaki Uğur Berkay yuvanaydın, Gazimağusa Devlet Hastanesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkıp kontrolsüzce savrularak hastanenin duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan hem araç sürücüsü, hem de araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Berkan Yuvanaydın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uğur Berkay Yuvanaydın acil serviste müşahede altına alınırken, yolcu Berkan Yuvanaydın, boyun kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek triaj yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.