Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarparak yana devrildi
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda bugün meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda bugün meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12.00 sıralarında Alayköy mevkinde meydana geldi.
76 yaşındaki Mehmet Tarihsever, yönetimindeki LV 596 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisine girip aydınlatma direğine çarptı ve karşı şeride geçerek sağ yan tarafı üzerine devrildi.
Kaza sonucu araç sürücüsü, 18 yaşındaki Yaşar Uğurşah, 26 yaşındaki Mehmet Topaloğluları ve 21 yaşındaki Hüseyin Topaloğluları yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavileri sürüyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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