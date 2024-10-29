Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı devirdi

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah 09.00 sıralarında 19 yaşındaki Sahra Dadaş, yönetimindeki JF 400 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Sahra Dadaş, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.