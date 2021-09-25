Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü bahçe duvarına çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 19:40 sıralarında, Taşkınköy’de Çetin Başar Sokak üzerinde, Şevket ÖZDAĞ (E-53), 204 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki RT 538 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.