Dipkarpaz okulları Avrupa Parlamentosu’nda gündeme gelecek

Kıbrıslı Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Eğitim Komitesi toplantısına katılarak, Dipkarpaz’daki "okul ve diğer sorunları” aktaracak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun önümüzdeki hafta Avrupa Parlamentosu Eğitim Komitesi’ni ziyaret ederek, “Dipkarpaz'daki okulla ve diğer konularla ilgili sorunları" gündeme getireceğini yazdı.

Habere göre, Mihailidu, konuya ilişkin açıklamasında; “Dipkarpaz konusunu ve orada öğretmenler, okulun işleyişi, eğitim malzemelerin götürülmesi ve yapılan kontroller konusunda yaşanan zorlukları dile getirmesi amacıyla komite toplantısına davet edildiğini” ifade etti.

Bu davetin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AP milletvekillerinin çabalarının çok olumlu bir sonucu olduğunu” vurgulayan Mihailidu, “Kıbrıs sorununa sadece eğitim açısından ağırlık verilecek olmasının bir ilk olduğunu, bunun da ortaya konması gereken bir başlık olduğunu” belirtti.

Mihailidu, komiteden, Dipkarpaz’daki çocuklar için “diğer çocuklarla eşit muamele görmelerinin, kitaplarına ve öğretmenlerine ulaşabilmelerinin sağlanmasını isteyeceğini” kaydetti.

Dipkarpaz’daki okulun müfettiş tarafından ziyaret edilebilmesine izin verilmesi, derslerin kesintisiz yapılabilmesi ve öğrenci ve eğitmenlerin rahat içerisinde olmalarının talepleri arasında bulunduğunu belirten, Mihailidu, AP Komitesi üyelerinin Dipkarpaz'ı ziyaret etmesi konusundaki bir soruya ise, “bunu bizim AP milletvekillerimizin yardımıyla yapacakları hali hazırda açıklandı” yanıtını verdi.