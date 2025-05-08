Dipkarpaz-Manastır Yolu öğleden sonraları trafiğe kapatılıyor
Dipkarpaz-Manastır Yolu, yol yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren günün belli saatleri trafiğe kapatılacak.
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Dipkarpaz-Manastır Yolu, yol yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren günün belli saatleri trafiğe kapatılacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Dipkarpaz-Manastır Yolu 12 Mayıs’tan itibaren her gün saat 14.00 ile 01.00 arasında, bir sonraki duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.
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