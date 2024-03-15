"Dinçyürek, partizan ve duyarsız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastane önünde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in “anti demokratik, partizanca uygulamalar” yaptığını ve kamu sağlık kurumlarındaki eksiklikler ile sorunlara karşı duyarsız bir tutum sergilediğini” savunarak, bunu protesto etmek için bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde olduklarını söyledi.

Sendika yetkililerinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da eşlik ettiği Bengihan, sağlıktaki haksızlıklara “dur” demek ve sağlık alanında yaşanan sıkıntıları dikkate getirmek için burada olduklarını, Perşembe günün de Tıp Bayramı olduğunu hatırlatarak “Hastanede ilaç bulunamıyorsa, doktor yeterli sayıda değilse, çalışanlar yeterli değilse, rozete göre muamele yapılıyorsa, çalışanlar, hastalar arasında huzursuzluk varsa bayram bizim neyimize” dedi.

Bengihan, halkın yeterli sağlık hizmeti alamadığını, sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu, ancak partizanlık yapıldığını belirterek, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e yönelik suçlamalarda bulundu ve nakiller ile ilgili eleştirdi.

Sağlık alanının hiç bu kadar ilgisiz kalmadığını vurgulayan Bengihan, "hemşiresine, çalışanına bir üniforma bile veremeyen Bakanlığın hastaya ne verebileceğini" sordu.

Bengihan, önemli olanın öncelikler olduğunu belirterek, sorumsuz tavırlardan utandıklarını söyledi.

Sendikalara tahammülü olmayanın, hastalara çalışanlara sağlık alanına hizmeti olmayanın, o koltukta hakkı olmadığını ifade eden Bengihan, Sağlık Bakanı'nı “demokrasi ve sağlık düşmanı” olarak niteledi, “Ya hizmet verecek ya da gidecek” dedi.

Bengihan, hukuksal mücadeleyi de devam ettireceklerini söyledi.