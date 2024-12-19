Dinçyürek: "5 hemşire ifade vermek istemedi”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yeni doğan skandalıyla ilgili açıklama yaptı, idari araştırmanın hala devam ettiğini, bu araştırma tamamlandığında soruşturma memuru atacağını söyledi.

“Elimizde yeterince ifade yok. Savcılık ve polisle istişare içindeyiz. Onlarca ifade alındı, bazılarından defalarca alındı. İfade alma tekniği konusunda destek alıyoruz. İdari soruşturmada suça bağlanacak delillerin ne olacağı konusunda savcılıkla istişare ediyoruz. Beklediğimiz yanıtlar kısa sürede gelecek” dedi.

5 hemşirenin ifade vermek istemediğini, bunun da yasal hak olduğunu söyleyen Dinçyürek, “İdari araştırmayı netleştirip soruşturma memuru atayacağız” dedi.

Meclis'te Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında CTP Milletvekili Ongun Talat’ın, “Açıklamanız bizzat Polis Genel Müdürü tarafından yalanlandı” ifadesi üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Neler yaşandığı nettir. Polis bana ‘açıklama yapmayın, kamuoyunun bilgisine getirmeyin’ dedi” diye konuştu.

Talat’ın “Doğru söylemiyorsunuz” ithamı üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek, “O sizin iddianızdır. Kendi hayal dünyanızda senaryolar üretiyorsunuz” dedi.