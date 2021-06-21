“Dillirga’’ farklı yorum ile yeniden hayat buluyor
Lera, Bak Genne, Gavvole gibi hit şarkıların yaratıcısı olan Oneblood, ülkemizin başarılı prodüktörleri Dogus Kilic ve Nɇgrø ile birlikte, yepyeni bir proje ile dinleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor.
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Kıbrıs deyince akla gelen ilk şeylerden biri olan “Dillirga” türküsü, Oneblood, Dogus Kilic ve Nɇgrø’nun mükemmel işbirliğiyle farklı bir tarzla hayat buluyor.
Sözleri 1980 yılında Cemal Özgürsel tarafından yazılan ve yıllar geçmesine rağmen Kıbrıs ile bütünleşen Dillirga, 25 Haziran Cuma günü The Jammin Recordz etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak.
Dillirga türküsü günümüz popüler sesleri ile harmanlanarak, “Bass House” ve “Slap House” tarzlarını barındırıyor. Dillirganın sözleri Oneblood, aranjesi Dogus Kilic ve Nɇgrø imzası taşıyor. Mix & Mastering ve kapak tasarımını Ahmet Karagözlü gerçekleştirildi.
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