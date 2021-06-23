"Dil Alanında Destek Projesi” kapsamında sözlü çeviri atölye çalışmalarının üçüncüsü gerçekleşiyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Dil Alanında Destek Projesi", 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak “Yazılı Metinden Sözlü Çeviri ve Mesleki Örgütlenme” konularının ele alınacağı bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

Atölye çalışması, iki yıllık Dil Alanında Destek Projesi kapsamında çeviri konusunda düzenlenecek uygulamalı etkinliklerin üçüncüsünü teşkil ediyor.

Kayıt olmak isteyen çevirmenler https://bit.ly/3pzf49l bağlantısından 24 Haziran 2021 Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecekler. Atölye çalışmasına eşzamanlı ya da ardıl çeviri konusunda en az üç yıl deneyimi olan çevirmenler veya üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümü mezunları başvuru yapabilecekler.

Atölyede, Hande Güner eğitmen ve moderatör olarak yer alacak. AB kurumlarına akredite ve AIIC üyesi bir konferans çevirmeni olan Hande Güner, halen Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak sözlü çeviri dersleri veriyor.

Yazılı metinden sözlü çeviri konusunda alıştırmaların yer alacağı etkinlikte mesleki örgütlenme konusu da ele alınacak.