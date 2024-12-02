Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikmen’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu
Dikmen’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu

Dikmen’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu

Dikmen’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

A+A-

Dikmen’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 14.00 sıralarında B.G’nin (E-20) kullanımındaki ve S.S’nin (E-20) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında, S.S’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında olmak üzere toplam 2 gram ağrılığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haber toplam 211 defa okunmuştur
Etiketler : , ,