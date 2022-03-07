Dikmen’de eylem: “Belediyemizi kapattırmayız, kapatılmasına müsaade etmeyiz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘belediye sayısını azaltma’ girişimiyle Dikmen Belediyesi’nin de kapatılması hedefine Dikmenliler tepki koydu.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi çalışanları ve çok sayıda bölgeli dün Köy Meydanı'nda eylem yaptı.

Gerçekleşen eylemde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi'nin hem mali, hem de hizmet yönünden iyi durumda olduğunu belirterek, belediyelerini kapattırmayacaklarını söyledi.

Çelebi açıklamasında seslerini duyuramamaları durumunda, eylemlerinin devam edeceğini de ifade etti. Eyleme, belediye personelinin yanında çok sayıda bölgeli de destek verdi.

YENİDÜZEN’e konuşan bölge halkı ise, belediyelerinin bölgelerine iyi bir hizmet sunduğunu dile getirerek, Dikmen Belediyesi’nin kapatılmaması için verilen mücadelenin arkasında olduklarını kaydetti.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Belediyemizin kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi yaptığı basın açıklamasında bugüne kadar yaptıkları projelerden bahsetti, Dikmen Belediyesi’nin kapatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. “Ülkemizin en ciddi kurumları arasında bulunan belediyemizin sözde reform adı altında kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz” diyen Çelebi, Ülkemizde yapılacak belediye reformunun belediye sayılarını azaltarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Çelebi şunları söyledi:

“Dikmen Belediyesi, kurulduğu ilk günden itibaren her zaman halkına en iyi hizmeti vermiş ve halkının yanında olmuştur. Önceliğini sadece Dikmen’e hizmet veren belediyemiz, 2008 yılındaki Yerel Yönetimler Reformu’yla birlikte şu anda 11 köy ve 14 muhtarlığa hizmet etmektedir. Belediyemiz genç ve dinamik kadrosuyla gece-gündüz çalışarak tüm bölgeye en iyi hizmeti vermektedir. Dikmen Belediyesi ülkemizde ISO kalite yönetim belgesine sahip ilk ve günümüze kadar bunu sürdüren tek belediyedir. Belediyemiz, yıllardır sürdürdüğü mali disiplin ve başarılı çalışmalar neticesinde ekonomi sıkıntı yaşamadı. Devlet Katkı Payı alınmadığı zamanlarda bile çalışanlarımızın maaş ve özlük hakları gününe yatırıldı, bunun yanında halkımızın vergileri hizmete ve yatırıma dönüştürülmüştür. Bölgemizde halkımızın vergileriyle birçok projeye imza atılmıştır. Köylerimizin su altyapısı yenilenmiş, neredeyse tüm yollar asfaltlanmıştır. Park ve bahçeler inşa edilmiş, birçok spor tesisi gençlerimizin kullanımına sunulmuştur. Dikmen Sağlık Merkezi ve sağlık ocakları kurulmuştur. Bölgemizde bulunan tüm okulların her ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Dikmen Belediyesi’nin kapanması söz konusu değil, olamaz da… Ülkemizin en ciddi kurumları arasında bulunan belediyemizin sözde reform adı altında kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizde yapılacak belediye reformunun belediye sayılarını azaltarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Söz konusu reformun yerel seçimlere 3 ay kala ortaya atılması kabul edilebilir değildir. Plansız, programsız reform yapılması mümkün değildir. Bugüne kadar en iyi alan halkımız, belediyemizin kapatılmasıyla birlikte ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bunun gerçekleşmesi durumunda bölge halkımızdaki tüm kurum ve kuruluşlar olumsuz etkilenecek. 2013 yılında sokak aydınlatmalarının belediyelerden alınmasından sonra yaşadığımız sıkıntılar ortadadır. Reform adı altına yapılmaya çalışılan bu anlayışa karşı Dikmen halkı birlik-beraberlik içerisinde karşı duruş sergilemektedir. Bölgemizdeki kurulu düzenin bozulmasına halkımızla birlikte asla izin vermeyeceğiz.”

“Geri adım atılmazsa eylemlerimiz devam edecek”

Çelebi konuşmasının devamında, önümüzdeki günlerde konuyu Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşmek için randevu talep edeceklerini belirterek, bu konuda geri adım atılmaması durumunda eylemlerinin artarak devam edeceğini söyledi, bölge halkının da arkalarında olduğunu ifade etti.

Bölge halkı ne dedi?

Tolga Reyhan: “Girne Belediyesi’nin durumu ortada… Buraya ve civar köylerimize hizmet vermeyecek”

“Bu siyasi bir meseleden başka bir şey değildir. Belediyemizin arkasındayız ve Dikmen Belediyesi kapatılmaması lazım. Girne Belediyesi’nin durumu da ortada… Belediyemiz, 11 köye hizmet veren bir belediyedir. Girne Belediyesi kendi kendine yetmezken buraya ve civar köylere hiçbir hizmet vermeyecek. Dikmen çöplüğü geri gelecek.”

Mehmet Pilli: “Bizi batık belediyelere bağlamasınlar”

“Bir Dikmenli olarak belediyemizin kapatılmasına kesinlikle karşıyım. Bizim hem hizmet, hem de mali yönden belediyemiz çok iyi durumdadır. Bizi batık belediyelere bağlamasınlar, onlarla karıştırmasınlar. Eğer kapatacaklarsa batık belediyeleri kapatsınlar. Biz, bölge halkı olarak belediyemizin arkasındayız ve belediyemizi asla kapattırmayacağız.”

Murat Ayeş: “Dikmen Belediyesi’nin bugüne kadar hizmetler yeterlidir”

“Dikmen Belediyesi’nin kapanmasını doğru bulmuyoruz çünkü Girne Belediyesi’nin durumu ortada ve kendi personelini bile zorla ödeyebiliyor. Bizim bölgemiz de uzak olduğundan dolayı yapılan hizmetler yetersiz kalacak. Dikmen Belediyesi’nin bugüne kadar yaptığı hizmetler yeterli ve gayet iyidir. Belediyemiz, her türlü hizmeti veriyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Girne Belediyesi’nin yükü çok olacak ve buraya hizmet ulaşamayacak. O yüzden biz belediyemizin kapanmasına karşıyız.”

Hüseyin Yapıcıoğlu: “Bizim belediyemiz onurumuz ve gururumuzdur”

“Biz, belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Bizim belediyemiz onurumuz ve gururumuzdur. Belediyemizin hali de ortada. Coğrafi açıdan bakıldığı zaman bile dağın bu kısmında bir belediye olması şarttır. Girne Belediyesi’nin yükü fazla olacağından dolayı hizmet yönünden aksayacağını düşünüyorum.”

Mehmet Atlıyay: “Bize sağlanan bu iyi hizmeti kaybetmek istemiyoruz”

“Bize sunulan hizmette bugüne kadar hiçbir kusur yoktu. İşleyişte de öyle… Hiçbir katkıyı henüz almamasına rağmen buradaki hizmet kusursuz. Bize sağlanan bu iyi hizmeti kaybetmek istemiyoruz, kaybetmemek için de mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Yüksel Canar: “Biz, belediyemizin kapatılmasını istemiyoruz”

“Yaşananları bir Dikmenli olarak hayretle izliyorum. Biz, belediyemizin kapatılmasını istemiyoruz. Belediyemizin kapatılıp, bölgemizin Girne Belediyesi’ne bağlanmasıyla birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Verilen hizmetler ya aksayacak, ya da hiç hizmet gelemeyecek. Bu, kesinlikle olmaz. Ben bu konuda yapılan tüm eylemlere de destek verip, belediyemizin arkasında duracağım.”

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