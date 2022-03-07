Belediye Başkanları “reform” çalışmasına mesafeli yaklaştı "Reform değil, sadece sayı!"

Derya ULUBATLI

Yerel yönetimlerde belediye sayısını 12’ye düşürmek için yapılan harita ortaya çıktı, haritayı yorumlayan belediye başkanlarının önemli bir kısmı reformun altının doldurulmadığını ve sürece dahil edilmediklerini savundu.

UBP-DP-YDP hükümeti ‘yerel Yönetimler Reformu’ kapsamında birçok belediyenin kapatılacağı ve başka belediyelerin idaresi altına gireceği bir sistem önerdi, başta kapatılacak belediyelerin başkanları olmak üzere birçok Belediye Başkanı karara isyan ederken, bazı başkanlar ise reformun bir an önce yapılması gerektiğini savundu.

“Belediye başkanlarının fikrinin sorulmadığı, altı doldurulmamış bir reform…”

Belediyelerinin kapatılmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu savunan bazı belediye başkanları, yapılan reformunun altının doldurulmadığını söyledi, çoğu başkanın sürece dahil edilmediğinden yakındı.

Reform yapılacaksa bile bunun ciddi bir çalışma ve hazırlık gerektirdiğini ifade eden başkanlar, halkın da bu konuda söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Belediyeleri yangından mal kaçırır gibi birleştiremezler”

“Bu konuda fikrimiz sorulmadı…Yangından mal kaçırır gibi, sırf birleştirmek adına birleştirmek, ileride daha büyük sıkıntılar doğuracaktır”

Belediye reformuyla ilgili hiçbir sıkıntıları olmadığını ancak bunun çok iyi bir çalışmayla yapılması gerektiğine inandıklarını söyleyen Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “yangından mal kaçırır gibi, sırf birleştirmek adına birleştirmek, ileride daha büyük sıkıntılar doğuracaktır” dedi.

Bu gibi işlerin ciddi altyapı çalışmaları yapılarak ve iyice düşünülerek kurgulanması gerektiğine dikkat çeken Öztaş, sayının da artırılabileceğini vurguladı.

Öztaş şunları aktardı: “Özellikle Dikmen ve Gönyeli gibi belediyelerin dışarıda bırakılması bence doğru değildir. 12 sayısı en az 14 ya da 15’e çıkarılmalıdır. Ayrıca yapılacak birleşmede tüm belediyelerin fikirleri alınmalıdır. Şu ana kadar bize fikir soran olmadı. Sadece Mahmut Özçınar ile görüşüldü ama bu bence tamamen gayrı ahlakidir. Bu insanlar bizleri de seçerek buraya getirdi ve bizlerin de o insanları temsilen söz hakkı olmalıdır diye düüşünüyorum. Kimsenin fikri alınmadan yapılırsa bu sağlıklı bir reform olmayacaktır. Tüm belediye başkanları çağrılmalıdır. Sadece ‘yandaş’ belediye başkanlarıyla bu çalışmaların yürütülebileceğine inanmıyorum”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy:

“Bu altı boş reforma onayımız yoktur”

“Yapılması planlanan bu altı boş, gelişi güzel hazırlanmış, amacı sadece iş yapıyormuş gibi görünmek olan Yerel Yönetimler Reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alakamız yoktur. Buna onayımız da yoktur.”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Yerel Yönetimler Reformu ile belediyenin, başka kurumlara bağlanmaya ve belde halkının iradesi ile seçilen Belediye Başbakanı ve Belediye Meclisi’nin bypass edilmeye çalışıldığını ifade etti, bu konuda kendilerinden görüş talep edilmediğine de işaret etti. Alaköy Belediyesi’nin, herhangi bir borcu olmayan ve hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde duran yegâne kuruluşlarından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Manisoy, yapılması planlanan reformu ‘altı boş, gelişi güzel hazırlanmış’ olarak nitelendirdi. Başkan Manisoy, “Yerel Yönetimler Reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alakamız ve onayımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Manisyon şunları söyledi: “Son günlerde yeniden gündeme gelen Yerel Yönetimler Reformu ile belediyemiz, başka kurumlara bağlanmaya ve belde halkının iradesi ile seçilen Belediye Başbakanımız ve Belediye Meclisimiz bypass edilmeye çalışılmaktadır. Şahsıma ve veya Belediye Meclis Üyelerimize bu konu hakkında herhangi bir fikir sorulmamış, görüş bildirmemiz de talep edilmemiştir. Yaşanan bu gelişmeleri üzülerek takip ettiğimizi ve iş bu reforma destek veren Belediyeler Birliğinin tavrının nereye dayandığını anlamlandıramadığımızı belirtmek isteriz. Bu noktadan çıkarılabilecek tek bir sonuç vardır o da Belediyeler Birliğinin bizi temsil etmediğidir.

Belediyemiz, içinden geçtiğimiz bu zorlu ekonomik koşullarda herhangi bir borcu olmayan ve hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ülkemizin kendi ayakları üzerinde duran yegâne kuruluşlarından biridir. Himayesi altında bulunan ve günden güne gelişen dört köye ve üç farklı sanayi bölgesine dün ve bugün olduğu gibi yarın ve her daim eksiksiz hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm kamuoyuna ve halkımıza bildirmek isteriz ki, yapılması planlanan bu altı boş, gelişi güzel hazırlanmış, amacı sadece iş yapıyormuş gibi görünmek olan Yerel Yönetimler Reformu ile uzaktan yakından herhangi bir alakamız ve onayımız yoktur.”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli:

“Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız”

“Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız. Gönyeli Belediyesini kapattırmayacağız”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, ‘belediye sayısını azaltma’ hedefi çerçevesinde Gönyeli Belediyesi’ni de kapatma girişimine tepki gösterdi, “Gönyeli Belediyesi’ni kapattırmayacağız” çıkışında bulundu.

Gönyeli’nin kendi ayakları üzerinde duran bir belediyesi olduğuna vurgu yapan Benli, “Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız!” ifadelerini kullandı.

Benli şunları söyledi: “Gönyeli size “sayı” bize “hayat”tır! Buradayız ve bu kenti sizin dar görüşlerinize heba etmeyeceğiz! Gönyeli bizlerin üst kimliğidir; evimizdir, yuvamızdır, belediyemizdir. Kentimizdir ve kendimizdir Gönyeli! Ömrümüzdür! Bu kenti adeta küllerinden yeniden yarattık. Çok çalıştık çok… Köyden kente dönüştük, çok daha güçlendik, yeni hayaller ve projelerle geleceğe odaklandık. Bir kent düşündüğünüzde, nasıl olmalı diye… Gönyeli’nin tüm alt yapısı planlı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Gönyeli’nin Bulvarları var.. Caddeleri var, çağdaş, ışıl ışıl, cadde dönüşümü ile güçlenen… Yürüyüş ve bisiklet yolları var… Prestijli hizmet binası var.. Okulları var, hem de en yeni teknoloji ile donanmış… Sosyal aktivite merkezi var.... Köprüleri var.. Alt-Üst geçidi var… 4 ilçeyi birbirine bağlayan çemberi var.. Futbol sahası var ayrı.. Tenis kortları var.. Spor kulüpleri var.. 1 rekreasyon alanı ve 47 çocuk parkı var.. İçilebilir suyu var.. Postası var, hal’i var… Otelleri var, hastaneleri var. Tertemiz bir kent var, Avrupalı… Bütçesi var güçlü! Tek bir gün ne hizmeti aksayan ne maaş ödemesi! Ne sigortası, ne yatırımı! Standart var, hak var, dürüstlük var Gönyeli'de! Kendi ayakları üzerinde gururla duran Gönyeli Belediyesi var. Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız! Kenetleneceğiz ve bu ülkenin en güçlü kurumu Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız”.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Yorum yapsak da ciddiye alınmıyoruz”

“Zaten bize fikrimizi sormuyorlar, konuşsak da ciddiye alınmıyoruz o yüzden yorum yapmak istemiyorum”

Yerel Yönetim Reformu konusunda hiçbir belediye başkanından fikir alınmadığını söyleyen Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, devletin kendi düşüncelerine önem vermediğinden yakındı, “yorum yapsam bile boşuna konuşmuş olurum çünkü önümüzde bir düzgün bir devlet yok, söylediklerimiz dikkate alınmıyor o yüzden açıklama yapmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Reformun hemen yapılması gerekiyor”

“Bence olması gereken budur ve uzun zamandır da konuşuluyor… Eğer reformu hemen yapmazsak yakında elimizde hiç belediye kalmayacak”

Reformun kaçınılmaz olduğunu savunan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bir an önce yapılmadığı takdirde ‘tüm belediyelerin batabileceğini’ iddia etti. Ataser şöyle devam etti: “Bence olması gereken budur ve uzun zamandır da konuşuluyor. Bugün yarın yapılmazsa tüm belediyeler batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Reformla birlikte yetkiler artacak, personeller yasası düzenlenecek, borçlu belediyelerin büyük bir kısmı kapatılacak, emekli personelin parası ödenecek… Her belediye farklı düşünüyor ama bence bu partisel düzlemde düşünülmemelidir. Kesinlikle halkın refahı düşünülmelidir. Siyasi korkular bir kenara bırakılmalıdır. Biz başkanlar olarak geçiciyiz ama bölgenin ve belediyelerin geleceği için kesinlikle reform gereklidir”.

Yeni Erenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga:

“Halka sormadan, altyapısız reform yapılamaz…”

“Halka sormadan, altyapısız reform yapılamaz… Karpaz çok büyük bir bölge, bence iki belediyeyi hak ediyor…”

Bu reformla ilgili halkın, hatta seçilmiş insanların bile net bir bilgisi olmadığını savunan Yeni Erenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga, “personel hizmetleri nasıl yapılacak, köylere hizmet nasıl verilecek hiç bilmiyoruz, reformla ilgili soru işaretleri var” dedi. Herkese düzgün bir şekilde anlatmadan ve altyapı oluşturmadan reform yapmanın imkansız olacağını da vurgulayan Tulga, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim baktığımız 12 köy var. Yapılacaklar insanlara anlatılmadan, düzgün altyapısı oluşturulmadan herhangi bir reform yapılmaz. Dipkarpaz halkı kendi belediyesinin kaldırılmasını kabul eder mi? Karpaz çok büyük bir alandır. Birçok insan yönetim şeklinden ve sistemden her zaman şikayetçidir. Tek bir belediye altında toplanıldığında bir şey değişecek mi? Bize tek söylenen belediyelerin borçlarının silineceği ancak yaratılan algı sanki belediyelere bir anda gökten para yapacakmış gibi. Bence öyle bir şey yok…”

Karpaz bölgesinin iki belediyeyi hak edecek kadar büyük bir alan olduğunu ve belediyelerin bu şekilde birleştirilmesine karşı olduğunu vurgulayan Tulga, “Belediyeler birleşecekse iyice bakılmalı, araştırılmalı ve ciddi bir altyapı oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Sürece dahil edilmiyoruz…”

“Belediyelerin fonksiyonları ne olmalı bunları nasıl yerine getirebilir bunu düşünmeli, buradan yola çıkmalıyız, bunun dışında 12 sadece bir sayıdır. Bu reformun nasıl yapılacağı, belediyeleri ne anlamda geliştireceği bizimle paylaşılmıyor...”

Önemli olanın 12 sayısına nasıl ulaşıldığı olduğunu söyleyen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediyelerin birtakım sıkıntıları olduğunu ancak devletten daha büyük sıkıntıları olmadığını söyledi. Devletin bir yıldır borç alarak kamu maaşlarını ve sigortaları ödeyebildiğini belirten Kaya, “en azından büyük çoğunluktaki belediyelerin bu durumda olmadığını biliyoruz” yorumunu yaptı. Kaya şöyle devam etti: “Belediyeler aslında ciddi bir haksızlık da yaşıyor. Halen 1995’ten ve 2004’ten kalan yasalarla idare ediliyorlar ve gelirler ona göre belirleniyor. Yerel yönetimler bize göre halka ulaşma konusunda çok başarılı. İnsanların karar alma süreçlerine katılabiliyorlar. Esas bunları düzenlemek ve ayakları üzerinde durabilen belediyeler yaratmak gerekiyor. Belediyelerin fonksiyonları ne olmalı bunları nasıl yerine getirebilir bunu düşünmeli, buradan yola çıkmalıyız, bunun dışında 12 sadece bir sayıdır. Bu reformun nasıl yapılacağı, belediyeleri ne anlamda geliştireceği bizimle paylaşılmıyor. Belediyeciler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar görüşmeye katıldı ancak diğer belediyelerin bundan hiç haberi olmadı. Bizlere daha net bilgi verilmeli. Sayıdan ziyade, reformun altının nasıl doldurulacağı önemli ve biz bunu öğrenmek istiyoruz”.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Yapılanın reformla alakası yok”

“Bu yapılanın reformla uzaktan yakından alakası yok… CTP’li belediyeler olarak sürecin dışında bırakılıyoruz… Bu çok ayıp…”

Bunun hiçbir ön çalışma yapılmadan, sadece bazı belediyeleri kapatmaya yönelik bir adım olduğunu iddia eden Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Belediyeler bataktır, kapatıp birleştireceğiz dediler. Önce lütfen batak olan belediyeleri açıklasınlar, sağlamları ayırsınlar ve sadece batakları birleştirsinler” dedi. Şu an yapılan çalışmanın ‘reformla uzaktan yakından ilgisi olmadığını’ savunan Çelebi, yapılanlara karşı olduğunu vurguladı. Çelebi şöyle devam etti: “Biz dikmen belediyesi olarak gece gündüz tüm çalışanlarımızla çalışıyoruz ve yine de tam hizmet vermeye zor yetiştiriyoruz. Girne’ye bağlanırsak her yere nasıl yetişilecek? Dikmen Belediyesi 14 muhtarlığa hizmet veriyor. Bunu da gayet iyi başarıyor. İnsan normalde bundan ödül bekler ama biz kapatılıyoruz. Hem coğrafi konum itibariyle hem de hizmet olarak Girne Belediyesi’ne ya da herhangi başka bir belediyeye bağlanmamızı doğru bulmuyorum. Bu tamamen keyfi alınmış bir karardır”.

Reformu çalışan komitenin içinde CTP’li bir belediye başkanı olmayışını da eleştiren Çelebi, bunu ‘çok ayıp ve düşmanca bir çalışma’ olarak nitelendirdi. Çelebi şunları söyledi: “Memleketin belediyelerini ve halkı birinci derecede ilgilendiren bir konunun görüşmelerinde hiçbir CTP’li yetkili yoktur. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Zaten dikmen halkı da isyandadır. Olay duyulduğu andan beri telefonum susmuyor. Köylü ne gerekirse yaparız diyor. Bizi geriye itmeye çalışıyorlar ama buna güçleri yetmeyecek”.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“Zaten bizim doğal yapımız 6 ilçe 6 bucak…”

“Bizim doğal idari yapımız zaten 6 ilçe 6 bucak olarak düzenlenmiştir, bizim isteğimiz bunu hayata geçirmek… Şu an henüz taslak aşamasında, o yüzden diğer belediyeler dahil edilmedi. Komite aşamasına gelince onları da dahil edeceğiz”

Bu reformun Belediyeler Birliği’nin değil hükümetin bir kararı olduğunu dile getiren Güzelyurt Belediye ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, reform çalışmasının henüz taslak aşamasında olduğunu, bu yüzden diğer belediyelerin katılımına açılmadığını anlattı. Beledi sınırların yasal olarak belirlenmesi için çalıştıklarını da söyleyen Özçınar, “bizim doğal idari yapımız zaten 6 ilçe 6 bucak olarak düzenlenmiştir, bizim isteğimiz bunu hayata geçirmek” dedi.

Özçınar şunları aktardı: “Biz sadece beledi sınırların, neyin hangi belediyeye bağlı olduğunun yasal olarak belirlenmesini ve yerel yönetimlerin mülk sınırlarının çizilmesini istiyoruz. Zaten bizim idari yapımız da 1998 yılında yapılan yasada 6 ilçe 6 bucak olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmalar bugün başlamış çalışmalar değildir. Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy, Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren ve Ayşegül Baybars dönemlerinde hazırlanmış çalışmalardır. Ben bu görüşmelere bakmak ve çalışmayı denetlemek için toplantılara katıldım. Zaten komite safhasına gelince diğer belediyelere de danışılacak. Reformun kapsamlı olarak tartışılması ve içinin doldurulması gerektiğine katılıyorum”.

Seçimin ertelenmesi ve reformun bu seçimlerden önce yapılması gerektiğini savunan Özçınar, 4 yıl sonraya bırakıldığı takdirde çoğu belediyenin batacağını iddia etti. Daha sürdürülebilir bir belediyecilik ve halka daha iyi hizmet verebilmek adına reformun kaçınılmaz olduğunu da aktaran Özçınar, “bence bu seçimlerin ertelenmesi uygundur. Reformu seçim sonrası yaparsak bu daha büyük sorunları beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan:

“Belediyemizin kapatılması söz konusu olamaz”

“Belediyemizin kapatılması söz konusu olamaz. Düzgün altyapılarla birleştirilmesi ya da reform yapılması herkes için uygun ancak kapatılmasıyla ilgili hiçbir rızam yoktur”.

Belediyelerinin kapatılmasının kendileri için ‘kabul edilemez’ olduğunu söyleyen Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, reformu onayladıklarını ancak belediyeyi kapatmanın söz konusu olmayacağını söyledi. Erdoğan şunları anlattı: “Hiçbir siyasi parti bizden ‘biz sizin belediyenizi kapatacağız’ diyerek oy istemedi. Reform yapacaklarını ve belediyeleri güçlendireceklerini söylediler ancak kapatılacağına dair bir bilgi verilmemişti. Biz de bu raporun olması gerektiğine inanıyoruz ve dünya standartlarında bir belediyeciliğe ulaşmamız gerektiğini düşünüyoruz, o yüzden reform yasasına evet dedik ama kapatılmasını kesinlikle istemiyoruz”.

Yasaya göre iki belediyenin birleştirilmesi için hem sınır komşusu olmaları gerektiğini hem de her iki belediyenin meclisinden de onay alınması gerektiğini dile getiren Erdoğan, “Esentepe Kıbrıs’ın kuzeyinde, gelişime en açık belediyedir. Kapatılması söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bağımsız bir başkanım. Beni ikna edip siyasi partilerine alamadıkları için Esentepe Belediyesi’ni kapatmak istiyorlar. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğim, bunun yapılmasına göz yummayacağım. Düzgün altyapılarla birleştirilmesi ya da reform yapılması herkes için uygun ancak kapatılmasıyla ilgili hiçbir rızam yoktur”