Dikkatsiz sürücü kırdı geçirdi

İskele-Ercan yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Canbaz, yönetimindeki araç ile önce yol kenarındaki ATM’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile geriye doğru itilen ATM, bölgede bulunan benzin istasyonuna ait bayrakları devirdi. Sürücü kaza sonucu hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“22.06.2023 tarihinde, saat 16:00 raddelerinde İskele Ercan anayolu 0-1. Km'leri arasında, Mehmet CANBAZ, yönetimindeki PC 733 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı köyü Ejder Petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir bankaya ait ATM makinasına ardından da trafik levhasına çarpıp durmuştur. Çarpma ile geriye doğru itilen ATM makinası petrol istasyonuna ait 3 adet bayrak direği üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrası taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir”