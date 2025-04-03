Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle bugün, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında surlariçi belediye pazarı civarına elektrik verilemeyecek.

Girne

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle bugün, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiğini duyurdu.