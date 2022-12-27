Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Kıb-Tek, Bahçeli köyünün tamamına, Bahçeli sahil kısmına ve Bahçeli'nin batısında kalan bölgelere yarın 6 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında Bahçeli Köyü'nün tamamına, Bahçeli sahil kısmına ve Bahçeli'nin batısında kalan bölgelere elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
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