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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere yarın 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın şebekede yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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