Dikkat kesinti var!

Orta gerilim şebekesindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Esentepe ile Lapta bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Karaagaç, Esentepe, Esentepe doğu sahil, Bahçeli, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesine elektrik verilemeyecek.

Lapta Fevzi Çakmak Caddesi’nde de 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.