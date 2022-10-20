Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Orta gerilim şebekesindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Esentepe ile Lapta bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Karaagaç, Esentepe, Esentepe doğu sahil, Bahçeli, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesine elektrik verilemeyecek.
Lapta Fevzi Çakmak Caddesi’nde de 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
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