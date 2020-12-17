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Dikkat kesinti var!

Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 3 saat elektrik verilemeyecek…

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği açıklandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.

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