Dikkat kesinti var!
Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 3 saat elektrik verilemeyecek…
A+A-
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği açıklandı.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi.
Bu haber toplam 319 defa okunmuştur
Etiketler : elektrik kesintisi