Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Girne Barış Parkı ve Çarşamba Pazarı bölgesinde 5 saatlik bir elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, söz konusu bölgeye 08.30-13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

LAPTA TELEFON SANTRALİ İLE BABİL BAHÇELERİ ARASINDAKİ BÖLGELERDE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Lapta Telefon Santrali ile Babil Bahçeleri arasında kalan bölgelerde yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Lapta Telefon Santrali ile Babil Bahçeleri arasında kalan bölgelere elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da erken verilebileceğine dikkat çekilerek, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılmasının önemine vurgu yapıldı.