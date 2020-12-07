Dikkat kesinti var!

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Güzelyurt Ankara Caddesi’ne bir saat elektrik verilemeyecek...

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın Güzelyurt’un Ankara Caddesi’ne yaklaşık bir saat elektrik verilemeyeceğini duydurdu.

KIB-TEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 14.00-15.00 saatleri arasında Güzelyurt Ankara Caddesi’ne elektrik verilemeyeceği bildirildi.

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