Dikkat kesinti var!
Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine yarın 3.5 saat elektrik verilemeyecek...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine 3.5 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 10.00 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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