Dikkat kesinti var!
Karşıyaka’da bazı bölgelere yarın 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek...
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Elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00’dan yaklaşık saat 13.00’e kadar Karşıyaka’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy içi ve Mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.
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