Dikkat kesinti var!

Elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00’dan yaklaşık saat 13.00’e kadar Karşıyaka’da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy içi ve Mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.