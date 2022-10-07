Dikkat çeken foto montaj: Yeni siyasetin özeti!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Prag'daki ayak üstü sohbeti, gözleri "KKTC Cumhurbaşkanı" makamındaki Ersin Tatar'a çevirdi.

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST)'ın Prag'daki toplantısında Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir süre sohbet eden Erdoğan herhangi bir açıklama yapmazken, Ersin Tatar bu görüntüyü uzaktan izledi.

"Yeni siyaset" olarak açıklanan politika sonrasında Kıbrıslı Türklerin "seyirci" konumu Anti-Depresan isimli sosyal paylaşım alanına dikkat çekici bir foto montaj ile yansıdı.

Ersin Tatar'ın önünde laptoptan Anastasiadis ile Erdoğan görüşmesini izlediği foto-montaj sosyal medyada yoğun ilgi görürken, yeni siyasetin özeti olarak da yorumlandı.