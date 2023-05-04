“Dik Durmak” projesi: 12 okulda, öğrencilere beden farkındalığı eğitimi verilecek

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülecek olan StandUp Right/Dik Durmak Projesi 13 Nisan 2023 tarihinde imzalandı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nden verilen bilgiye göre, proje, ilkokul çağındaki çocukların beden farkındalıklarını sağlayarak genel olarak doğru duruş, egzersiz ve fiziksel aktivitenin beden sağlıkları için önemini, özelde ise omurga sağlığını ve koruyucu fizyoterapi eğitimini vermeyi hedefliyor.

StandUp Right projesinin 24 ay boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinde 6 bölgedeki toplam 12 ilkokulda 3.,4.,5. sınıf öğrencilerine ve 4 özel eğitim merkezindeki öğrencilere beden farkındalığı ve omurga sağlığı alanında uzman fizyoterapistlerin vereceği eğitimleri içerdiği ifade edildi.

Proje ayrıca sürdürülebilirlik açısından beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerini de eğitmeyi hedefliyor.

Açıklamada, proje kapsamında, çocuklarda oluşabilecek omurga sorunları ile ilgili bilgilendirici seri eğitimler düzenleneceği, eğitimlerin sonucunda ise uzmanlar tarafından hazırlanacak olan ve ilköğretim müfredatına alınması hedeflenen kitapçığın tüm paydaşlar ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre proje ayrıca toplum sağlığını korumaya yönelik yapılacak eğitimlerin yanında Fizyoterapistlerin Birlik ve Meslek ile ilgili yasal metinlerinin, Avrupa Birliği yasal metinlerine ve standartlarına uygun olarak düzenlemeleri ve derneğin kapasitesini geliştirmeyi de amaçladığı ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“StandUp Right Projesi, hem geleceğimiz olan çocuklarımızda fiziksel dik duruşu hedeflerken hem de fizyoterapistlerin yıllardır yasal bir statüde çalışmalarını engelleyen yasal metinlerin iyileşmelerini de sağlayacaktır. Proje Koordinatörü Münevver Özakalın proje ile ilgili haber ve etkinlikleri Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Facebook hesabı, Cyprus Physio Instagram hesabı ve www.ktfb.org internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini ayrıca standupright2023@gmail.com e-mail adresinden soru ve görüşlerin iletilebileceğini aktardı.”