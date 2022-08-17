“Dijitalleşen çağ iletişim eğitimini de dönüştürüyor”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümleriyle sektörün talepleri doğrultusunda uygulama ağırlıklı ve çok çeşitli bilgisayar programlarının kullanımına imkân veren dersleriyle yeni akademik yıla hazır.

UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, Fakültenin, Üniversitenin en eski ve köklü Fakültelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, sahip olduğu İLAD akreditasyonu ve yenilenen müfredatı ile çağın gereklerine yanıt verecek şekilde sürekli olarak kendini yenilemeye devam ettiğini kaydetti.

İçerisinde yaşadığımız dijital çağda, endüstri 4.0 ile bazı değişiklikler meydana geldiğini ve artık iletişim sektöründe yer almanın zorlukları olduğunu, medya çalışanlarının küresel olarak bilgiye ulaşabilmek için İngilizce diline hâkim, son teknolojiyi kullanabilen, politika, ekonomi, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda bilgi sahibi kişiler olmalarının önemine işaret eden Seçim, Fakülte olarak eğitimlerinin İngilizce dilinde gerçekleştirilirken aynı zamanda yenilenen müfredatları ile de öğrencilere birçok alandan uygulamalı ve teorik bilgiler sağladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Seçim, İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından verilen 5 yıllık akreditasyon sertifikasına sahip olduğunu anımsatarak, bu yıl da Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü için akreditasyon çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Akreditasyonların kendileri için büyük önem taşıdığının altını çizen Seçim, “Öğretim elemanlarımızın kalifiyesi, ders programlarımızın sektörün talepleri doğrultusunda yeterliliği, laboratuvar ve kütüphane kaynaklarının zenginliği ile fakültemiz bu sayede rüştünü uluslararası alanda ispatlamış bir fakültedir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Seçim, Fakülte’de derslerin %70’inin laboratuvarlarda, stüdyolarda ve atölye çalışmaları şeklinde yürütüldüğünü belirterek, “Medya çalışmalarında kuramsal bilgiler yanı sıra öğrencilerin uygulama yapabilmeleri çok önemli” ifadesini kullandı. Bu nedenle müfredatlarında toplam 20 iş gününü kapsayan iki staj programı bulunduğuna da dikkat çeken Seçim, bu uygulama ile öğrencilerin iş bulma olanaklarının arttığına da işaret etti.

İletişim Fakültesi’ne başvuru ve kayıt kabul hakkında da bilgi veren Seçim, KKTC liselerinden mezun olan KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış TC vatandaşı öğrencilerin Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı Sonuçları ya da diploma not ortalamaları ile tüm programlara başvuru yapabileceklerini belirtti.

Seçim, ayrıca “GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri olan aday öğrencilerin de tüm programlara kayıt kabul hakkı vardır” dedi.