“Dijital geleceğimiz gizli anlaşmalarla şekillendirilemez”

TEL-SEN’den "gizli protokollere" tepki:

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Türk Telekom’un Kıbrıs'ın kuzeyinde yaklaşık 100 milyon dolarlık fiber yatırımı yapacağını ve bu amaçla yeni bir şirket kurduğunu açıklamasının ardından, yatırımın hangi protokole dayandığını ve bu protokolün kimler tarafından imzalandığını sordu.

Tel-Sen’den yapılan açıklamada, Türk Telekom’un 10 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Kıbrıs’ın kuzeyinde telekomünikasyon alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık fiber yatırımının planlandığını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yatırım söyleminin ardında belirsizlik ve gizlilik olduğu belirtilerek, “Bu yatırım hangi protokole dayanıyor? Bu protokolü kim imzaladı, kim gördü, kim onayladı?” soruları yöneltildi.

“Ne Tel-Sen’in, ne halkın, ne de diğer ilgili kurumların bilgisi dahilinde olmayan, kapalı kapılar ardında hazırlanan bir protokol süreci KKTC’nin dijital egemenliğini ilgilendiren bir konuda kabul edilemez” denilen açıklamada, “Yatırım”, “fiber dönüşüm” ve “omurga güçlendirme” gibi kavramlarla ambalajlanan bu girişimin, gerçekte altyapı devri ya da kamusal bir varlığın yönetiminin özel bir şirkete teslim edilmesi anlamına gelip gelmediği sorgulandı. Açıklamada, bu adımın Kıbrıs’ın kuzeyinin telekom altyapısının mülkiyet ve kontrolünü tartışmalı şekilde dış bir yapıya devretme riski taşıdığı vurgulandı.

Türk Telekom’un kurduğu şirketin yetki alanının ne olduğu, kurulacağı iddia edilen altyapının sahibinin kim olacağı, süreci Kıbrıs Türk halkı adına kimin denetleyeceği, protokolün neden halktan gizlendiği, bu yapının yerel düzenlemelere mi tabi olacağı yoksa kendi kurallarını mı dayatacağı ve yatırımın uzun vadede gelirlerin dışarıya aktarılması anlamına mı geleceği de açıklamada sorgulandı.

Açıklamada, “Bu soruların hiçbirine açık ve net yanıt alamadığımız bir ortamda, bu adımı iyi niyetli bir yatırım olarak görmüyoruz. Bu bir teslimiyet projesidir, kabul etmiyoruz.” denildi. KKTC’nin dijital altyapısının ulusal bir politika meselesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Minareyi çalan kılıfı da hazırlar anlayışıyla yürütülen hiçbir süreci kabul etmeyeceğiz. Şirket kurulmuş olabilir ama bu Kıbrıs Türk halkının onayıyla değil, masa başında, şeffaflıktan uzak şekilde planlanmış bir oldubittiyle olmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Tel-Sen, sürecin toplumun varlıklarının peşkeş çekilmesine yol açacağını ve halkın iradesini hiçe sayacağını savunarak, KKTC’nin dijital geleceğinin kendi mühendisleri, kurumları ve halkının iradesiyle şekillenmesi gerektiğini kaydetti.