Devletin zararı ne olacak, faturayı kim ödeyecek?

Türkiye’den gelen ve bir türlü gerekli işlevi yerine getiremeyen yapay zeka destekli trafik kameraları, Üstel Hükümeti’nin önceki ve şimdiki Ulaştırma Bakanları arasında tartışma yarattı.

Erhan Arıklı’nın görevden alınmasından sonra Ulaştırma Bakanı olan Faiz Sucuoğlu, kameralarla ilgili ciddi devlet zararı olduğunu söyleyip Sayıştay raporlarına işaret etmişti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Sucuoğlu’nun açıklamalarına yanıt vererek, “Sorun kameralarda değil, tebligat sisteminde" dedi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kameralar yüzünden devlet zarara uğradı” değerlendirmesinin "gerçeği yansıtmadığını" savunarak, kameraların trafik ihlallerini tespit edip Bakanlık’taki ana sunucuya aktardığını belirtti.

Arıklı, asıl sorunun kayıtların cezaya ve tebligata dönüştürülmesi aşamasındaki yazılım ve polis kaynaklı eksiklikler olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu’na ilgili birimler arasındaki sorunların giderilmesi ve cezaların tebligatının hızlandırılması çağrısı yapan Arıklı, kamu gelirlerinin bu şekilde korunabileceğini ifade etti.

Arıklı, Girne Limanı’nın aydınlatılması ve rehabilitasyonu için kendi bakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı'ndan kaynak talep ettiğini ancak bu talebin karşılanmadığını söyledi.

Şimdi aynı işler için kaynak ayrılmasını “çifte standart” olarak nitelendiren Arıklı, yaklaşık iki yıl boyunca Bakanlığa tahsis edilmeyen makam aracının Sucuoğlu’nun atanmasının hemen ardından verilmesini de eleştirdi.

Arıklı, yaşananların UBP’nin koalisyon ortaklarına yaklaşımını ortaya koyduğunu savunarak, gelecekte UBP ile hükümet kuracak partilerin YDP’ye yönelik uygulamaları dikkate alacağını kaydetti.