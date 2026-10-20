Kıbrıs'ın güneyinde 21 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi

Kıbrıs'ın güneyinde 14 Ekim tarihine kadar 21 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son raporuna göre Güney Kıbrıs’ta 14 Ekim tarihine kadar 21 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini yazdı. Gazete Avrupa Birliği’nde (AB) ise 7 Ekim itibarıyla yerel kaynaklı bin 715 vaka ve 130 ölümle rekor kırıldığını da vurguladı.