Kıbrıs’ın güneyine eylülde rekor turist akını: 580 bin ziyaretçi

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bu yılın eylül ayında rekor sayıda turist gittiği bildirildi.

Politis gazetesi, “Eylül Ayında Rekor Turist Akışı” başlıklı haberinde, eylül ayında 580 bin 889 turistin Güney Kıbrıs’a gittiğini ve geçen yılın eylül ayına (570 bin 635 turist) kıyasla, yüzde 1,8’lik artış kaydedildiğini yazdı.

Gazete, artışın büyük ölçüde İsrailli turistlerin Güney Kıbrıs’ı tercih etmesinden kaynaklandığını belirterek, Kıbrıs’ın güneyine yapılan ziyaretlerin sebebinin yüzde 84,8 oranında tatil yapmak, yüzde 9,8 oranında arkadaş/aile ziyareti, yüzde 5,2 oranında da mesleki sebepler olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’a bu yılın ocak-eylül ayları arasında 3 milyon 401 bin 538 turist gittiği, geçen yılın aynı döneminde de bu rakamın 3 milyon 604 bin 790 olduğu ifade edildi.