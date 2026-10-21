Gönyeli’de kısa devre yapan bulaşık makinesi mutfağı yaktı

Gönyeli’de kısa devre yapan bulaşık makinesi yangına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında Şahin Konağı Sokak’taki bir apartman dairesinde çıktı. Mutfakta çalışır durumdaki bulaşık makinesinin kısa devre yapmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bulaşık makinesi, mutfak dolapları, perde ve tost makinesinin kullanılamaz hale geldiği, pencere camlarının ısıdan çatladığı ve duvarların islendiği yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.