Çanakkale Fresh Water Sulak Alanı’nda cumartesi temizlik ve farkındalık etkinliği

Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, cumartesi günü Çanakkale Fresh Water Sulak Alanı'nın temizlenmesi ve sulak alanların önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenliyor.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ’un verdiği bilgiye göre, Gazimağusa Alevi Kültür Derneği Piknik Alanı Yanı’nda, 07.00 - 08.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, doğaya ve şehre olan sorumluluk yerine getirilecek.

Şentuğ, plastik, metal ve benzeri insan atıklarıyla kirletilmiş bir sulak alanın hem kötü göründüğünü hem de yaşamı derinden tehdit ettiğini belirterek çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.