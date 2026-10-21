"Tüp bebek merkezlerinde denetim ve takip mekanizmaları yetersiz"

CTP Milletvekili Adayı Jale Refik Rogers, İstanbul merkezli yasa dışı doku ticareti soruşturmasında ülkenin adının geçmesinin, uluslararası alanda tercih edilen tüp bebek merkezlerinin itibarını riske attığını belirtti. Rogers, ülkede faaliyet gösteren 20 tüp bebek merkezine rağmen denetim ve takip mekanizmalarının yetersiz kaldığını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rogers, mevcut sistemde Sağlık Bakanlığı ile tüp bebek merkezleri arasında ortak bir dijital veri tabanı bulunmadığına dikkat çekti. Yasal düzenlemelere göre bir kadının yılda en fazla üç kez yumurta donasyonu yapabileceğini hatırlatan Rogers, merkezi bir takip sistemi olmadığından aynı kişinin farklı merkezlerde bu sınırı aşmasının önüne geçilemediğini ifade etti.

Bu durumun ciddi yasal ve etik riskler yarattığını belirten Rogers, göreve gelmeleri halinde donasyonların ve diğer işlemlerin merkezi bir dijital sistem üzerinden takip edilmesini sağlayacaklarını açıkladı. Rogers, yasal sınırların etkin biçimde uygulanması ve tüp bebek merkezlerinin bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Mevzuattaki boşlukların giderilerek düzenlemelerin bilimsel gelişmeler, etik ilkeler, uluslararası kalite standartları ve hasta hakları doğrultusunda güncelleneceğini kaydeden Rogers, çocuk sahibi olma umuduyla ülkeye gelen ailelerin güvenini korumanın önemine işaret etti.

Rogers, yüksek kalite standartlarında hizmet sunan tüp bebek merkezlerinin emeğine ve başarısına sahip çıkmanın, ülkenin bu alandaki uluslararası saygınlığını güçlendirmenin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu vurguladı.