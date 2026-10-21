“Arzumuz, Sayın Hristodulidis’in çözüme ikna olması”

YENİDÜZEN

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de yayımlanan Er Meydanı programında Mustafa Alkan’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı görevinde bir yılı geride bıraktıklarını belirten Erhürman, 6 Aralık seçimlerinin ardından geçen bir yılda yapılan çalışmaları anlatacakları bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

“Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz fakat takdir ve değerlendirme halka aittir” diyen Erhürman, görev süresindeki çalışmaların değerlendirmesini kamuoyunun yapacağını ifade etti.

“Arzumuz Hristodulidis’in çözüme ikna olmasıdır”

Kıbrıs sorununa ilişkin konuşan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaptıkları görüşmeye dikkat çekti; çözüm için diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Arzumuz Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in çözüme ikna olmasıdır” diyen Erhürman, yalnızca Cumhurbaşkanlığı düzeyinde değil, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıslı Rumlar ve diplomatik çevrelerle de diyaloğun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Diyalog ve diplomasiyi aralıksız bir şekilde sürdürmek lazım. Benim derdim sonuç almak” ifadelerini kullandı.

“Karma evlilik sorunu BM ve AB’nin insan hakları raporlarına girdi”

Karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alma sürecinde yaşadığı sorunları insan hakları ihlali olarak değerlendiren Erhürman, konunun ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla BM ve AB’nin insan hakları raporlarına girdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya ziyareti sırasında sunduğu yedi maddelik güven yaratıcı önlem arasında bu çocukların AB yurttaşlığı konusunun da bulunduğunu hatırlatan Erhürman, uluslararası girişimlerin bazı başvuru sahiplerinin kimlik almasına katkı sağladığını kaydetti.

“Belki bu durum bütün başvuranların kimlik almasını sağlamadı. Ama bazı başvuranlar bu kimliği almaya başladı. Çünkü iyi yönde bir baskı yapılıyor” diyen Erhürman, gelişmeyi olumlu değerlendirdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı.

“AİHM’deki dava için esasa ilişkin görüşmeler başlayacak”

Karma evliliklerden doğan çocukların kimlik sorunuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açılan bir davanın numara aldığını açıklayan Erhürman, esasa ilişkin görüşmelere başlanacağını bildirdi.

Davanın sonucuna ilişkin öngörüde bulunamayacaklarını ifade eden Erhürman, çocukların haklarına kavuşması gerektiğini belirterek, “Bu çocuklarımızın hakkı olanı alması gerektiği konusunda en ufak bir şüpheye sahip değiliz” dedi.

Bazı yurttaşların kimliklerini almaya başladığını ancak sorunun henüz tamamen çözülmediğini kaydeden Erhürman, BM ve AB nezdinde gerekli uluslararası baskının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“N-82 ve G-82 kodlarıyla ilgili girişimler sürüyor”

Türkiye’ye N-82 ve G-82 kodları nedeniyle giriş yapamayan yurttaşların sorunlarının da devam ettiğini belirten Erhürman, göreve başladığı ilk dönemde bazı kişilerle ilgili yasakların kaldırıldığını açıkladıklarını hatırlattı.

Buna rağmen aynı mağduriyeti yaşayan yurttaşların bulunduğunu ifade eden Erhürman, konuyla ilgili girişimlerin süreceğini belirterek, “Uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.