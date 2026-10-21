Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan iki konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası, “Nefeslerin Zarafeti” ve “Jazz Gecesi: Zamanın Ötesinde” isimli iki konser sahneledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirilen “Nefeslerin Zarafeti” konserinde fagotta Ali Suyolcu, obuada Çağın Dostel ve flütte Münevver Sakar yer aldı, aranjörlüğünü de Ali Suyolcu yaptı.

MOD Cafe & Bistro’da düzenlenen “Jazz Gecesi: Zamanın Ötesinde” konserinde ise Cahit Kutrafalı, Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Uğur Güçlü ve Kadir Evre sahne aldı.