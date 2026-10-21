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Çayırova’da metrekareye 8 kg yağış düştü

Çayırova’da metrekareye 8 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Çayırova’da metrekareye 8 kg yağış kaydedildiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Çayırova’da metrekareye 8 kg yağış kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,2 ile 0,4 kg arası yağış kaydedildi.

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