Çayırova’da metrekareye 8 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında Çayırova’da metrekareye 8 kg yağış kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 0,2 ile 0,4 kg arası yağış kaydedildi.