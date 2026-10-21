Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Lefke Gazi Lisesi öğrencileriyle buluşacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Lefke Gazi Lisesi’nde “Opera & Bale Lefke’de” başlıklı eğitim ve tanıtım etkinliği düzenleyecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, salı günü yapılacak etkinlikte, opera ve bale sanatları piyano eşliğinde örnekler ve interaktif anlatımlarla tanıtılacak. Program aynı gün art arda iki kez gerçekleştirilecek.

Merkezin yeni sanat sezonunda okullara yönelik ilk eğitim ve tanıtım etkinliği olacak program, Cumhurbaşkanlığının desteği ve Lefke Gazi Lisesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

Etkinlikte KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni bariton Tuğrul Enver Töre, Yardımcı Sanat Yönetmeni soprano Sermin Dikmen Töre, koreograf ve dansçılar Petek İnanç ile Kerem Ünal İnanç ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan yer alacak.